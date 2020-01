Corpo de menina baleada em sofá de casa é sepultado em Irajá

Rio - O corpo da menina Anna Carolina de Souza Neves, de oito anos, foi sepultado por volta das 10h15 da manhã deste domingo no Cemitério de Irajá, Zona Norte do Rio. Sobre o caixão, a família colocou uma pequena camisa do Flamengo.

Anna Carolina foi vítima de uma bala perdida no Parque Esperança, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite de quinta-feira. A menina estava no sofá de casa quando foi atingida na cabeça. A Delegacia de Homicídios (DHBF) da região investiga as circunstâncias da morte.



A criança chegou a ser socorrida em estado grave por policiais do 39º BPM (Belford Roxo) para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos. Vizinhos acionaram policiais que realizavam patrulhamento na Avenida Joaquim da Costa Lima.



Segundo informações passadas pelo pai, a criança estava no sofá da residência quando foram ouvidos tiros próximo da casa e em seguida viram a criança atingida. A corporação ressaltou que não havia operação do batalhão na região.