Vídeo: Cãozinho é resgatado com corda de canal na Linha Amarela

Rio - Um cachorrinho foi resgatado na manhã deste sábado de dentro do canal da Linha Amarela. As equipes de atendimento da Lamsa, concessionária que administra a via, receberam um chamado solicitando o resgate na altura da saída 5.



Cinco profissionais participaram do salvamento do animal. Um dos agentes amarrou o animal e ele foi içado por uma corda. Uma faixa foi fechada, mas não houve reflexos no trânsito e o local ficou sinalizado para garantir a segurança de motoristas e dos funcionários de atendimento viário. A operação de resgate durou cerca de dez minutos.

Um cachorro foi resgatado do canal da Linha Amarela por agentes da Lamsa na manhã deste sábado - Divulgação/ Lamsa



O cachorrinho recebeu água, comida e será encaminhado para um abrigo, onde receberá cuidados veterinários e será oferecido para adoção responsável.

