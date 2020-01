Rio - Dois policiais militares foram presos na tarde de sexta-feira em um carro que transportava mais de 430 quilos de maconha em Resende, no Sul Fluminense. Eles estão na Unidade Prisional da corporação, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

A ação do 37° BPM (Resende) foi realizada com base em dados colhidos pelo setor de Inteligência da unidade, os policiais realizaram uma ação de cerco na Estrada do Bom Retiro. Segundo a Polícia Militar, um veículo suspeito empreendeu fuga e houve perseguição.

Ação culminou com a apreensão de mais de 430 quilos de maconha - Divulgação

O motorista colidiu com um poste e fugiu em uma picape. No interior do automóvel acidentado foram encontrados 29 tabletes de maconha.

Em seguida, as equipes interceptaram este segundo veículo no acesso à Fazenda Roxinho. O fugitivo e dois policiais militares que estavam no veículo foram presos. Na picape foram apreendidos mais 23 pacotes de maconha. A ocorrência foi registrada na 100ª DP.