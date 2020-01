Morre aos 33 anos Chico Oliveira, músico que passou por diversos grupos no Rio

Rio - Contrabaixista, guitarrista, cantor e compositor, Chico Oliveira, de 33 anos, morreu na última sexta-feira, vítima de um acidente doméstico em um sítio da família em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Chico faleceu por falta de oxigênio, a principal suspeita é de vazamento de gás, segundo a família.



Oliveira participou de grupos como Cordão do Boitatá, Orquestra Itiberê, Rio Maracatu, Noites do Norte, Forró Sem Fronteiras e Monobloco, entre outros. Ele também era militante do Psol.

Diversos músicos e políticos usaram as redes sociais para homenagear o artista.

O grupo Monobloco escreveu que Chico era "música por todos os poros".

"Chico Medeiros de Oliveira ou só Chico. Música por todos os poros. Foi Orquestra Itiberê, era forró, Noites do Norte, compositor de primeira e virou Monobloco rápido: chegou já querido por tantos! E saiu assim, sem avisar. Deixando os corações vazios de sua presença, mas cheios da sua música e das melhores memórias. Luz na caminhada"



O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) publicou uma nota lamentando o falecimento. "Militante do PSOL, talentoso músico e de uma alegria contagiante, Chico nos deixa de forma tão precoce. Todo nosso carinho e força aos familiares, amigos e à Bel, sua companheira de vida e que por muitos anos esteve em nossa equipe", diz o texto.

O vereador do Rio Tarcísio Motta escreveu que a alegria e a doçura de Chico Oliveira continuam a aquecer corações. "A vida é um sopro... E numa nota de sanfona, num acorde de guitarra, nos levou Chico, nosso querido companheiro", escreveu.

O velório do artista está marcado para este domingo, no cemitério São João Batista, em Botafogo, a partir das 8h, na capela 1. O sepultamento será às 13h.