Polícia investiga execução de homem em depósito de bebidas em São João de Meriti

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou um inquérito para investigar a morte de Luciano Nascimento da Silva, 34 anos. Ele foi executado na tarde de sábado, enquanto entrava em um depósito de bebidas, no bairro Parque José Bonifácio, em São João de Meriti, Região Metropolitana do Rio.

Diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

A cena do crime foi registrada por imagens de segurança. Em uma delas, três homens descem de um carro vermelho e dispararam várias vezes contra a vítima. Outro homem que estava no depósito conversando com Luciano não foi ferido na ação.