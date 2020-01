Com abertura do Carnaval, Rio entra em estágio de mobilização

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o município do Rio entrou em estágio de mobilização às 13h deste domingo, por conta da abertura do Carnaval na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. O evento provoca diversas intervenções no trânsito das redondezas.

As diversas agências do município estão operando em sua capacidade máxima para atender as demandas provocadas pelo evento que terá a final do concurso para Rainha, Rei Momo e Princesa e também o Bloco da Favorita.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Desde as 14h há interdição parcial da pista junto às edificações da Av. Atlântica, entre a Rua Figueiredo Magalhães e a Av. Princesa Isabel.

A reversível da Av. Atlântica permanece entre a Rua Joaquim Nabuco e a Rua Figueiredo Magalhães.



As equipes operacionais acompanharão a quantidade de público e, de acordo com as condições de trânsito no local, o horário de bloqueio poderá ser postergado.

Previsão do tempo

O Centro de Operações da Prefeitura reforça a previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, a partir desta tarde, devido ao calor e à umidade. A chuva pode vir com raios.

Transporte

O Metrô Rio informa que a linha 2 opera entre a Pavuna e General Osório. Ou seja, não é necessária a transferência na estação Estácio. A concessionária também destaca que em função do grande fluxo de pessoas previsto nas proximidades do evento, não haverá venda de bilhetes na estação Cardeal Arcoverde a partir das 15h, até o final do escoamento do público do show que embarcar na estação. A orientação é para dar preferência para embarque nas estações Siqueira Campos e Cantagalo.

Recomendações:

- Use transporte público regulamentado;

- Respeite os locais de proibição de estacionamento;

- Os motoristas devem, sempre que possível, evitar circular de carro pela região;

- Pedestres devem atentar para as travessias. Atravessar nas faixas, em locais semaforizados ou com o auxílio dos agentes de trânsito;

- É importante que as orientações dos agentes de trânsito e também de toda sinalização implantada na área sejam respeitadas;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;