Rio - Um acidente com um ônibus deixou pelo menos 10 pessoas feridas na tarde deste domingo na Rodovia Washington Luiz, na altura do bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, há feridos leves e em estado grave.

Ainda de acordo com o corporação, as vítimas foram socorridas para o Hospital Adão Pereira Nunes, também em Duque de Caxias, por bombeiros do quartel de Campos Elísios. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos feridos.

Por causa do acidente, duas faixas laterais da rodovia foram fechadas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).