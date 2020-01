Morre o músico Chico Oliveira, que passou por diversos grupos

O músico Chico Oliveira, de 33 anos, morreu na última sexta-feira, vítima de um acidente doméstico em um sítio da família em Miguel Pereira, no bairro Vale das Princesas, Sul fluminense. Inicialmente, a informação divulgada era a de que ele estava em Petrópolis, mas a Polícia Civil fez a retificação.

O artista faleceu por falta de oxigênio, a principal suspeita é de vazamento de gás, segundo a família. De acordo com a 96ª DP (Miguel Pereira), o caso foi registrado como remoção para verificação de óbito.

A perícia foi realizada no local e o resultado do exame pericial é aguardado pela delegacia.

Oliveira participou de grupos como Cordão do Boitatá, Orquestra Itiberê, Rio Maracatu, Noites do Norte, Forró Sem Fronteiras e Monobloco, entre outros. Ele também era militante do PSOL.

Diversos músicos e políticos usaram as redes sociais para homenageá-lo. O grupo Monobloco escreveu que Chico era "música por todos os poros, chegou já querido por tantos e deixou os corações vazios de sua presença".

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) publicou uma nota lamentando o falecimento. "Militante do PSOL, talentoso músico e de uma alegria contagiante, Chico nos deixa de forma tão precoce. Todo nosso carinho e força aos familiares, amigos e à Bel, sua companheira de vida e que por muitos anos esteve em nossa equipe", diz o texto.