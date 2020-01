AGORA É OFICIAL! ENFIM, CARNAVAL

Agora é oficial, separem as fantasias e aqueçam os tamborins. O Bloco da Favorita abriu, na tarde de ontem, o Carnaval carioca na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ao todo, serão cinquenta dias de folia.

No palco, se apresentaram Toni Garrido, Sandra de Sá, Preta Gil, MC Leozinho, entre outros. Cerca de 300 mil pessoas curtiram a festa, segundo estimativas da Riotur.

O Bloco da Favorita chegou a ser alvo de ação da Justiça e até vetado pela polícia. Um pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ) contra a apresentação foi negado anteontem pela Justiça.

O juiz Marcelo Martins Evaristo da Silva, da 9ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio, alegou que não caberia ao Poder Judiciário autorizar o bloco, competência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O magistrado também citou a liberdade de reunião e manifestação cultural em sua decisão.

MAIOR DE TODOS

"Que é o maior carnaval de todos os tempos nós não temos dúvida. Mas a gente quer fazer o melhor. Agora sim está aberto o carnaval do Rio", disse Marcelo Alves, presidente da Riotur.

Com a abertura do oficial do Carnaval, o Município entrou em estágio de mobilização, segundo o Centro de Operações. Este é o segundo nível em uma escala de cinco e indica riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Na dispersão do evento houve confusão generalizada entre os foliões na Avenida Atlântica.