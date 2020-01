Fragata argentina aberta à visitação

A Fragata A.R.A "Libertad", navio de instrução da Armada Argentina, está no Rio e ficará na cidade até o dia 15 deste mês. A embarcação está aberta para visitação do público e a entrada é gratuita.

Com a missão de completar a formação profissional dos guardamarinhas, contribuindo para o desenvolvimento dos conhecimentos marítimos, náuticos e a sua formação na cultura do esforço e do trabalho em equipe, a Fragata também cumpre o papel de embaixadora argentina.

Em 2019, o navio de instrução argentino iniciou o seu percurso número 48. Saiu de Buenos Aires no dia 17 de agosto e passou por 12 portos antes de chegar ao Rio.

Após partir do Pier Mauá, onde está ancorada, a Fragata seguirá para Montevidéu, no Uruguai, antes de chegar em Mar del Plata, na Argentina, ponto final da viagem.

O público poderá visitar a embarcação das 14h às 18h, no Armazém 7, no Pier Mauá.