Rei Momo e Rainha são coroados

Pela primeira vez, Djeferson Mendes foi eleito o Rei Momo e Camila Silva (ex-rainha de bateria do Vai-Vai, em São Paulo, e da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio) é a nova Rainha do Carnaval. A grande final aconteceu ontem, na Praia de Copacabana, na abertura oficial do Carnaval 2020.

Ambos levaram para casa o prêmio de R$ 30 mil cada. Deisiane Conceição de Jesus conquistou o posto de primeira princesa e Cinthia Aparecida de segunda princesa. Cada uma levou um prêmio de R$ 22,5 mil. Alex de Oliveira terminou na segunda posição como vice-Rei Momo e ganhou R$ 3,5 mil.

O anúncio foi feito pelo locutor oficial do carnaval carioca, Jorge Perlingeiro, e a chave da cidade entregue pelo presidente da Riotur, Marcelo Alves.

Simpatia, samba no pé e a vivência com o carnaval foram analisados.