Chuva causa bolsões d'água e deixa Rio em estágio de atenção

Rio - A cidade entrou em estágio de atenção por causa da chuva forte que caiu no início da manhã desta segunda-feira. Várias ruas ficaram com alagamentos e bolsões d'água. De acordo com o sistema Alerta Rio, a previsão para as próximas horas é de mais pancadas de chuva forte, principalmente na Orla do município.

O Estágio de Atenção, que foi decretado às 5h50, é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

O tempo está instável na cidade por causa da passagem de uma frente fria pelo oceano. Por isso, ao longo do dia, o céu ficará de nublado a encoberto e os ventos terão intensidade de fraca a moderada. As temperaturas estarão em declínio, com mínima de 22°C e máxima de 30°C.

Por volta das 7h, a linha 2 do VLT, que liga a Rodoviária à Praça XV teve que ser interrompida por causa de alagamentos na região do Saara e do Túnel da Providência. Às 7h35, o treco entre a Praia Formosa e Saara foi liberado, com os pontos de alagamento impedindo a operação entre Saara e Praça XV.

Diversas áreas cidade tiveram alagamentos e bolsões d'água Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa

Alguns locais com alagamentos e bolsões d'água:

. LAGOA: Saída do Túnel Rebouças, com interdições na saída da Rua Humaitá para a Avenida Borges de Medeiros (Rua Professor Abelardo Lobo) e Avenida Epitácio Pessoa, no sentido Rebouças, na altura da Rua Maria Quitéria, Rua Vinicius de Morais e Parque da Catacumba

. AVENIDA BRASIL: Ambos os sentidos em trechos de Parada de Lucas, Bonsucesso, Manguinhos e Caju

. CENTRO: Avenida Presidente Vargas, no acesso à Avenida Francisco Bicalho, sentido Rodoviária

. CATETE: Rua do Catete, com interdição total

. COPACABANA: Rua Tonelero

. ILHA DO GOVERNADOR: Estrada do Galeão, na altura da Ponte do Galeão

AV EPITÁCIO PESSOA | acúmulo de água provoca bloqueios no sentido Rebouças, na altura da Rua Maria Quitéria, Rua Vinicius de Morais e Parque da Catacumba. Equipes acionadas. #zonasul pic.twitter.com/GtcZ3yB9wV — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 13, 2020

O acumulado das chuvas nas últimas 24h (7h50):

Os maiores volumes de chuva foram registrados nas regiões do entorno do Maciço da Tijuca.

. ROCINHA: 82,8 mm

. JARDIM BOTÂNICO: 65,8 mm

. COPACABANA: 63,6 mm

. VIDIGAL: 64,4 mm

. ALTO DA BOA VISTA: 51 mm

. URCA: 47,2 mm