Cinco pessoas são resgatadas de incêndio em Realengo

Rio - Cinco pessoas foram resgatadas, com ferimentos leves, de um incêndio, na Praça da Cohab, na Rua da Gazela, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h41. Segundo relatos, as chamas teriam começado após um curto circuito no aparelho de ar condicionado.

Ainda de acordo com a corporação, cinco vítimas leves foram levadas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo. Ainda não há identificação dos feridos.