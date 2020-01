PM é baleado em tentativa de assalto em Vigário Geral e fica em estado grave

Rio - Um policial militar foi baleado no abdômen, no fim da madrugada desta segunda-feira, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. O cabo Elias Figueiredo Maciel estava de carro pela Rua Bulhões Marcial, por volta das 5h30, quando foi abordado pelos bandidos.

De acordo com a PM, o cabo reagiu e trocou tiros com os criminosos, quando foi ferido por dois tiros. Ele foi socorrido por um colega do 15º BPM (Duque de Caxias) que passava pelo local no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), em Caxias, onde foi encaminhado ao centro cirúrgico.

De acordo com a Prefeitura de Caxias, o policial passou por exames, que constataram que ele teve uma grande perda sanguínea, levando-o a choque hemorrágico. O cabo também teve lesão na bexiga e na veia ilíaca direita, fraturou o fêmur por causa dos tiros e deixou o centro cirúrgico às 10h30, sendo encaminhado ao Unidade de Pacientes Graves (UPG) em estado grave.

"O mesmo foi avaliado pela equipe de ortopedia do HMMRC, e se encontra estabilizado", a assessoria da prefeitura acrescentou.

No assalto, os bandidos não teriam levado nada do cabo, que é lotado no 20º BPM (Mesquita) e atualmente está de licença especial. Até o momento não há informações sobre o paradeiro dos bandidos, que fugiram.