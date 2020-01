Jovem de 17 anos é atingida no pescoço por bala perdida na Linha Vermelha

Rio - Uma jovem de 17 anos foi vítima de bala perdida na Linha Vermelha, na altura de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, no final da manhã de domingo. A adolescente é namorada do filho do subsecretário estadual de Saúde Bruno Marini e foi atingida no pescoço por um tiro de fuzil.



A vítima foi socorrida policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) que estavam em patrulhamento na Linha Vermelha. Eles foram chamados pelo motorista do veículo e, segundo a corporação, o vidro traseiro do automóvel estava quebrado. Ela foi levada para o Hospital Federal de Bonsucesso.



Além da adolescente, estavam no carro a mulher e dois filhos do subsecretário. O caso foi registrado na 59ªDP (Duque de Caxias).

Segundo o Hospital Federal de Bonsucesso, a jovem foi operada e está internada no CTI, com estado de saúde estável. A reportagem tentou contato por telefone com o subsecretário Bruno Marini, mas ele não atendeu as ligações.