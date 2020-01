Dono do morro da Chatuba é preso em operação policial

Rio - Uma operação do 20ºBPM (Mesquita) resultou na prisão do chefe do Morro da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo a PM, agentes foram recebidos com tiros ao entrarem na localidade. Houve troca de tiros e três homens foram encontrados feridos no chão.

Além dos criminosos, os policiais também apreenderam Pistola Glock G17 9mm, uma PT92 9mm, um revolver cal. 38 e grande quantidade de drogas. Todos os baleados foram socorridos ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Após a ação, um quarto criminoso foi encontrado durante uma busca na área.