Árvore da Lagoa foi visitada por mais de 1 milhão e trezentas mil pessoas

Rio - A Árvore da Lagoa, que este ano foi patrocinada pela Light, foi visitada por mais de 1 milhão e trezentas mil pessoas entre moradores da cidade e turistas, apontou uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A estimativa é que a atração gerou um impacto de mais de R$220 milhões na economia do Rio de Janeiro, sendo R$40 milhões em tributos.

Ainda de acordo com o levantamento, as atividades oferecidas no Corte do Cantagalo também fizeram bastante sucesso e levaram mais de 20 mil pessoas para pedalar, tirar fotos e assistirem à peça teatral.

Além disso, durante a estadia do maior símbolo do Natal Carioca no espelho d’agua da Lagoa, foram gerados 2.656 empregos diretos e 961 indiretos.

Também chamou a atenção o resultado obtido pelo projeto de recolhimento de resíduos, implementado pela primeira vez: foram arrecadados mais de meia tonelada de detritos.

A próxima edição da Árvore está prevista para ser inaugurada em 29 de novembro deste ano.