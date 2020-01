Policiais fazem parto de mulher dentro de veículo em São Gonçalo

Rio - Policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) realizaram o parto de uma mulher dentro de um carro de passeio, na Rua Doutor Alfredo Backer, no bairro Alcântara, em São Gonçalo. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira.

De acordo com a PM, após o procedimento, mãe e bebê foram levados para a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar Quintanilha e passam bem. Por ter nascido numa circunstância inesperada, a equipe policial doou roupas e produtos de higiene para a criança.



Este é o segundo parto realizado por policiais militares em menos de uma semana. No último dia 7, policiais do 21ºBPM (São João de Meriti) realizaram o parto de uma moradora durante uma operação policial na comunidade Caixa D'Água, em São João de Meriti.