Operação Segurança Presente apreende granada e drogas em Nova Iguaçu

Rio - Uma equipe da operação Segurança Presente em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, recebeu a informação na tarde deste domingo de um agente de que havia um homem com uma mochila preta no coletivo da empresa viação San José, transportando material entorpecente da região da Pavuna, na Zona Norte do Rio, para uma comunidade de Nova Iguaçu.



Ao receber a informação, policiais se deslocaram para a Via Light à espera do ônibus. Após alguns minutos no local, a equipe conseguiu identificar o coletivo informado e foi dada a ordem de parada. Feita a abordagem, a equipe encontrou uma mochila abandonada no interior do veículo e apreendeu os seguintes materiais: uma granada; quatro; rádios transmissores; seis bases de rádio transmissor; 240 pedras de crack; um tablete de maconha de aproximadamente 1,5 kg; 80 sacolés de maconha; 292 pinos de cocaína;

aproximadamente 500g de pasta base de cocaína.



Perguntado ao motorista sobre o possível dono da mochila, ele respondeu que havia um suspeito próximo da mochila, mas ele desceu antes no ponto ao ver os agentes do Segurança Presente. O material foi conduzido para a 52°DP (Nova Iguaçu).