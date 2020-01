Presos dois responsáveis por execução de homem em depósito da Baixada

21º BPM (São João de Meriti) prenderam, nesta segunda-feira, duas pessoas envolvidas no assassinato de um homem no município da Baixada Fluminense. Luciano Nascimento da Silva, de 34 anos, Éden. Um terceiro suspeito morreu na ação de ontem. Rio - PMs doprenderam, nesta segunda-feira, duas pessoas envolvidas no assassinato de um homem no município da, de 34 anos, foi executado no sábado, quando estava em um depósito de bebidas do bairro. Um terceiro suspeito morreu na ação de ontem.

De acordo com a Polícia Militar, os presos foram capturados por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) na Rua Cruz da Fé, também no Éden. Eles estavam dentro de um Volkswagen Gol roubado.

O terceiro suspeito morreu ao entrar em confronto com agentes do Serviço Reservado. Ele foi encontrado em casa, na Rua Ana, no bairro Agostinho Porto, mas tentou fugir pela Rua Cacilda. Ao ser interceptado novamente, o homem atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi ferido e socorrido no PAN de Éden, mas não resistiu aos ferimentos.

Além das prisões, os PMs conseguiram apreender o Chevrolet Vectra usado no crime, além de um revólver que também teria sido usado na execução, drogas, além de uma quantidade de dinheiro em espécie.

A identidade dos três suspeitos não foi divulgada. Os presos foram levados para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).