Pagamento do IPTU de São Gonçalo em cota única garante 5% de desconto

São Gonçalo - O contribuinte de São Gonçalo pode garantir um desconto de 5% se pagar a cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dentro do prazo estipulado pela administração municipal. O pagamento deve ser efetuado de 27 a 31 deste mês, de acordo com o número de inscrição imobiliária, assim como a Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar.



Segundo o subsecretário de Tributos, Pedro Luciano de Lemos Franco, os carnês começaram a ser entregues no final de dezembro de 2019 e início de janeiro deste ano. Porém, em algumas áreas houve dificuldade dos Correios na realização da entrega. Neste caso, a orientação é que o contribuinte utilize o site da Prefeitura (www.pmsg.rj.gov.br) para retirar a segunda via do carnê.



O contribuinte também pode optar pelo pagamento parcelado, que já vem estipulado no carnê com 12 cotas a serem quitadas de janeiro a dezembro. O pagamento deve ser feito em agências bancárias ou caixas lotéricas.



O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) pode ser pago até o dia 10 de cada mês, com base nas operações tributáveis referentes ao mês anterior. Caso o dia 10 caia em um sábado, domingo ou feriado, o pagamento do tributo ficará prorrogado até o primeiro dia útil posterior.