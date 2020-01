Polêmica em eleição de Rainha do Carnaval

A eleição para a Rainha do Carnaval 2020 do Rio já causa polêmica. A nova dona do posto é a paulista Camila Silva, mas a coroação dela não agradou a todos. Conforme noticiou o site Carnavalesco, em um vídeo nas suas redes sociais, a segunda princesa, Cinthia Camillo, reclamou por ser escolhida para o posto de Rainha uma pessoa de outro estado.

Cinthia ressaltou o valor que deveria receber pelo fato de ser carioca. Ela também criticou o local da final do concurso de Rainha e Rei Momo, na Praia de Copacabana. Antes, era na Cidade do Samba. Segundo Cinthia, local mais acessível à sua torcida. E provocou: "O Carnaval do Rio está acabando e vocês não estão percebendo".

Já Camila disse que se sente "privilegiada" de ser rainha do Carnaval do Rio, além de representatividade de meninas negras."Não cheguei ao Rio agora, cheguei em 2013, fui rainha de bateria, em 2017 também, 2018 e 2019, na Mocidade Independente de Padre Miguel", contou.

Após a confusão, a Riotur disse perceber contradição no questionamento de Cinthia: "Se ela de fato acredita que o Carnaval esteja acabando, por que manifestou interesse em fazer parte da Corte Real deste ano? A inscrição é espontânea. Não é um pedido nosso e ninguém é coagido". A Riotur informou ainda que o regulamento do concurso permite renúncias.