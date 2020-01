Porta dos Fundos: defesa de Fauzi pede nova perícia

Advogados do foragido Eduardo Fauzi pediram ao delegado que investiga o ataque à sede da Porta dos Fundos que seja feita nova perícia, para averiguar a veracidade das gravações de vídeos que mostram o atentado à produtora, na véspera de Natal.

Na ocasião, dois coquetéis molotov foram lançados na fachada do local e um segurança impediu que o incêndio se alastrasse. Fauzi é um dos acusados do crime.

A defesa quer que Fauzi preste depoimento via videoconferência às autoridades direto da Rússia, para onde fugiu um dia antes do mandado de prisão ser expedido. Segundo os advogados, ele pretende cooperar com a Justiça, mas ainda não retornou ao Brasil "exclusivamente devido ao mandado de prisão".