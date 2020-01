Aprovada lei que proíbe despachantes de promover serviços com o termo 'cartório'

Rio - A lei 8.699/2020, de autoria do deputado Renato Cozzolino (PRP), proíbe a utilização dos termos "cartório" e "cartório extrajudicial" como descrição do trabalho de despachantes. A medida foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Bomfim de Castro e Silva, e publicada pelo Diário Oficial do Executivo, nesta quarta-feira.

A norma determina que, em caso de descumprimento, os infratores estejam sujeitos à advertência seguida de multa de R$ 3,4 mil, que será dobrada em caso de reincidência. As multas serão revertidas para o Fundo Especial para Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Feprocon), e os despachantes terão até 90 dias para se adaptarem.

"Atualmente, diversas empresas e pessoas físicas definem seus serviços como sendo estritos de cartório extrajudicial, sem, no entanto, possuírem delegação competente para isso. Essa é uma prática que confunde a população, que precisa desses serviços", disse Cozzolino.