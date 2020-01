Polícia faz megaoperação em São Gonçalo

Rio - A Polícia Civil faz, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, um megaoperação em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. A ação conta com cerca de 50 equipes de diversas delegacias do estado e acontece no Complexo do Salgueiro e no Jardim Catarina.

Os policiais pretendem cumprir diversos mandados de prisão e também procuram por foragidos e estão fazendo o reconhecimento de áreas para futuras investigações nessas regiões. Até o momento, três pessoas foram presas no Catarina e uma no Salgueiro.

"É importante que a gente faça operações nesse sentido para que a gente possa procurar e localizar pessoas que estão foragidas residindo nesses locais", reforça o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, o delegado Fábio Oliveira Barucke.

A operação começou com muitas trocas de tiros, por causa da resistência de criminosos das duas regiões (confira no vídeo mais abaixo). Ao todo, cerca de 50 locais estão sendo vistoriados.

"Temos diversos mandados antigos e novos, para checar endereços e informar a Justiça eventuais alterações de endereços", Barucke acrescenta.

A ação reúne policiais dos departamentos de Polícia Especializada (DGPE), da Capital (DGPC), da Baixada Fluminense (DGPB) e do Interior (DGPI) e tem o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).