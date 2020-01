Funcionários da Viação Acari entram em greve

Rio - Motoristas, cobradores, fiscais e funcionários do setor administrativo da Viação Acari iniciaram uma greve, nesta quinta-feira. Eles reivindicam o pagamento de dois meses de salários e o último 13º, que estão atrasados.

Vários funcionários se reuniram na porta da garagem da empresa, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. A paralisação atinge cerca de 600 profissionais da categoria.

"Os motoristas e cobradores não suportam mais essa situação. As cestas básicas estão em dia, mas o salário chega a ser pago em quatro parcelas dentro do mês. Não queremos prejudicar o usuário, mas infelizmente com a falta de responsabilidade por parte da direção da empresa e do próprio consórcio, ele acaba pagando a conta", destacou o vice-presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores do Rio de Janeiro (Sintraturb Rio), José Carlos Sacramento.

Por causa do movimento em frente da empresa, a Rua Miguel Rangel tem interdições intermitentes, na altura da Rua Santo Sepulcro. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estão no local.

A Viação Acari é responsável por pelo menos nove linhas, que operam nos consórcios Internorte e Transcarioca. A empresa opera trajetos a partir de Marechal Hermes, Rocha Miranda, Madureira, Abolição e Cascadura.

Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Transportes disse que "está monitorando a situação e irá reforçar a fiscalização".

"Vale lembrar que o pagamento de salários e benefícios é uma obrigação da empresa com seus funcionários", a pasta reforçou, em nota.

A reportagem também procurou a viação sobre a paralisação dos funcionários, mas até o momento não obteve retorno.