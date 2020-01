Rio - PMs do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) apreenderam, nesta quarta-feira, uma grande quantidade de linha chilena que estava em uma loja de pipas de Magé, na Baixada Fluminense. Ao todo foram encontrados quatro tubos, duas latas e dois carretéis com o material de grande poder de corte. Uma pessoa foi detida.

De acordo com a Polícia Militar, o estabelecimento fica no bairro Figueira, no distrito de Mauá. Além da linha chilena, 21 frascos de cerol também foram apreendidos. Todo o material estava em duas caixas e um saco plástico.

O cerol, a linha e a pessoa detida foram levados para a 66ª DP (Piabetá), onde o caso foi registrado.