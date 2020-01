São Gonçalo tem quatro mortes em pouco mais de 24 horas

Rio - A madrugada de quarta-feira e a desta quinta foi marcada por violência, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. No bairro Jóquei, um jovem, de 25 anos foi morto a tiros na Rua Ari José Rodrigues. Segundo relatos, o rapaz teria sido baleado na cabeça.

Na madrugada de quarta-feira, por volta de 1h, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para uma ocorrência na Rua Silva Porto, no bairro Guaxindiba, também em São Gonçalo. No local, uma pessoa foi encontrada em óbito e a perícia acionada.

Há poucos quilômetros de distância das outras ocorrências, no bairro Porto do Rosa, na Rua Heitor Rodrigues, dois homens foram executados, após terem a residência invadida por criminosos. As vítimas foram identificadas como Decleir Pereira do Nascimento e Douglas Nascimento Ignácio

Todos os casos foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Dados de segurança pública

De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro o batalhão responsável pelo policiamento de São Gonçalo contabilizou 244 homicídios dolosos, quando há intenção de matar, de janeiro a dezembro de 2019. O número equivale a uma queda de 21.8% da ocorrência em relação ao ano anterior.