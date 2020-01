Operação frustrada em São Gonçalo termina com quatro suspeitos presos

A Polícia Civil realizou na manhã de ontem uma megaoperação em São Gonçalo. A ação era para cumprir cerca de 50 mandados de prisão contra suspeitos de homicídio, tráfico de drogas e roubos. Foram feitas buscas no Complexo do Salgueiro e no Jardim Catarina, mas apenas quatro alvos foram capturados.

A operação foi planejada pelo Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e contou com mais de 150 policiais de diversas unidades. Segundo o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, delegado Fábio Barucke, além do cumprimento do mandados, a ação tinha como objetivo fazer um reconhecimento da área para futuras investigações na região.

Desde dezembro, quatro idosos morreram vítimas de bala perdida em São Gonçalo. Apenas em janeiro, a cidade registrou pelo menos quatro assassinatos e duas pessoas baleadas em tentativas de assalto. De janeiro a novembro de 2019, foram registradas 458 mortes violentas, 29 casos a menos do que em 2018.