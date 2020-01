Polícia recupera carga de cigarros roubada e prende dois suspeitos na Região dos Lagos

Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira, uma carga de cigarros roubada na Estrada de Sampaio Correa, em Jaconé, entre Saquarema e Maricá, na Região dos Lagos. Na ação, dois suspeitos foram presos. Eles não tiveram o nome divulgado.

De acordo com a PM, equipes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionadas para ir ao local, por suspeita de roubo e, chegando lá, encontraram a carga e dois homens em posse dos produtos. Com um deles, foi encontrada uma pistola e munições.

Uma pistola e munições também foram apreendidas na ação - Polícia Militar / Divulgação

Eles foram encaminhados para a delegacia da região, onde responderão por roubo. A arma, as munições e os cigarros foram apreendidos.