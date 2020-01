Projeto para construir parque na Cidade Nova recebe apoio da Prefeitura e empresas privadas

Rio - A Rede Comunidade Acolhedora, projeto que reúne iniciativa privada e órgãos municipais, foi lançado na manhã desta quinta-feira, no Circo Crescer e Viver, na Cidade Nova, Centro do Rio. O principal objetivo, segundo os autores, é melhorar o diálogo entre as grande empresas que se instalaram no bairro e os moradores, que ainda não se beneficiaram com as transformações da região.

O principal projeto levado ao encontro foi a criação do Parque Cidade Nova, um corredor verde que propõe fechar o trânsito de algumas ruas e transformá-las em áreas verdes, de forma a minimizar o calor que os novos prédios, em sua maioria espelhados, lançaram sobre a região. Orçado em R$ 6,6 milhões, o parque já está aprovado pela CET-Rio e conta com 30% do valor já garantido pela prefeitura através de verbas de contrapartida. A ideia do parque é ressignificar o bairro, que deixaria de ser um local de passagem para automóveis para voltar a ser um lugar de circulação, como foi planejado originalmente e assim funcionou até que a infraestrutura viária transformasse a cidade nos anos 60.

Estiveram presentes no encontro: BR Distribuidora, Centro Integrado de Comando de Controle (CICC), Technic FMC, Universidade Estácio de Sá, Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a Eco Sapucaí, além de alguns órgãos públicos como Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fundação Leão XIII e Secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

"Precisamos ressignificar esta infraestrutura criada para os carros e transformar avenidas e viadutos inóspitos em locais verdes para acolher as pessoas", disse Rodrigo Azevedo, arquiteto chefe do Observatório da Cidade, da Universidade Estácio de Sá, e autor do projeto. "A CET-Rio já aprovou a criação destas ruas de pedestres e a construção de equipamentos verdes ao largo da Rua Santa Maria" - a zona mais quente da região, segundo o mapa de calor levantado pela prefeitura. O secretário municipal de Meio Ambiente, Bernardo Egas, confirmou a disponibilidade de R$ 2 milhões em contrapartida para a construção do parque. "Fui convencido de sua necessidade já na primeira reunião que tivemos. Esse parque verde pode proporcionar a sinergia entre moradores e funcionários de empresas, e transformar a região. Só precisamos agora achar quem se disponha a bancar a sua manutenção", disse.

Foram tratadas outras questões que também angustiam os moradores - estiveram presentes representantes dos moradores e presidente das associações de moradores do São Carlos, Catumbi e Cidade Nova. Junior Perim, diretor-presidente do Circo e organizador do evento, revelou que um dos maiores dramas da população carente é o registro de crianças. Ele contou que, certa vez, teve dificuldades em matricular uma criança no projeto Circo Social, porque ela não era registrada - assim como sua mãe e sua avó. Um mutirão social unindo Estado e Município também foi articulado neste primeiro encontro. A próxima reunião acontecerá dia 13 de fevereiro.