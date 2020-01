Cariocas ganham fim de semana prolongado com feriado de São Sebastião

O feriado do dia 20, na próxima segunda-feira, garantirá aos cariocas um fim de semana prolongado, por conta das celebrações do Dia de São Sebastião, padroeiro da Cidade do Rio.

O tempo, no entanto, não deve ajudar muito a quem pretende fazer um programinha ao ar livre. Segundo o Inmet, fim de semana e feriado serão de tempo nublado, com pancadas de chuva. A máxima ficará em 28°C e a mínima, 19°C.

Os cariocas devem ficar atentos, também, ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços na cidade. Veja na lista a seguir:

Bancos: durante o fim de semana e no feriado, apenas caixas eletrônicos estarão em funcionamento;