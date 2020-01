Assaltante usa arma de brinquedo e é contido por passageiros de ônibus, na Penha

Rio - Um homem foi contido por passageiros de um ônibus após anunciar um assalto dentro do coletivo com uma réplica de arma de fogo, na tarde desta quinta-feira, na Avenida Brás de Pina, na Penha, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para checar a tentativa de roubo ao ônibus e no local, os policiais encontraram o suspeito detido por populares. Ele foi conduzido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas com algumas escoriações, segundo a corporação.

Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde. O homem está sob custódia no hospital.

A arma de brinquedo, que era usada por ele, foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha).