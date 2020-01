Prefeitura volta atrás e desfiles dos blocos Simpatia é Quase Amor e Banda de Ipanema serão à tarde

Rio - A Prefeitura do Rio, na manhã desta segunda-feira, voltou atrás e decidiu manter os horários tradicionais do desfile dos blocos Simpatia é Quase Amor e da Banda de Ipanema.

Os megablocos irão desfilar em seus horários habituais, à tarde.



O secretário de eventos, Felipe Michel, afirmou que 350 pessoas foram ouvidas, e 65% delas foram favoráveis a manter os blocos em seus horários originais. Além disso, 95% dos comerciantes também apoiaram os blocos.



"Conversarmos muito com a Polícia Militar que nos direcionou, por medida de segurança, contrário a fazer os dois blocos no mesmo horário, porque seria muito delicado para a população de Ipanema. Hoje, o coronel Figueiredo nos colocou que seria impossível o aumento do efetivo, para que nós pudéssemos fazer os blocos na parte da manhã. O metrô deu um parecer contrário, também. Justamente porque não ia dar conta dos dois blocos no mesmo horário", declarou o secretário.



Ainda segundo Felipe Michel, a Polícia Militar e o Metrô Rio, principal transporte usado para deslocamento dos foliões, também foram ouvidos.

* Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno