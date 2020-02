Vídeo: Duas casas pegam fogo no Morro da Providência

Rio - Um incêndio atingiu duas casas, na tarde deste sábado, na Gamboa, Centro do Rio. Segundo os bombeiros, as casas ficam localizadas na Rua Rosa Saião, no Morro da Providência, próximo ao Hospital Servidores.

Incêndio em casa no Morro da Providência.



Até o momento não temos informações se há vítimas. pic.twitter.com/ZJBgTdahqh — RG Notícias (@ComunidadesRJ) February 22, 2020

O Corpo de Bombeiros informou ainda que militares foram acionados às 14h40 e que às 16h15 o fogo foi controlado, sem possibilidade de se alastrar, mas que os bombeiros ainda se encontram no local. Nenhuma vítima até o momento.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou.