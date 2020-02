Homem é preso por injúria racial durante o Bloco Cordão da Bola Preta

Rio - Guardas municipais prenderam neste sábado, um homem de 24 anos suspeito de injúria racial contra a guarda municipal Leila Magali, durante o Bloco Cordão da Bola Preta, que desfilou no Centro do Rio.



Os guardas estavam em patrulhamento na Avenida Almirante Barroso, esquina com Rua Debret, por volta das 11h30, quando o homem passou pelo local, escutou a conversa dos agentes e achou que estavam falando dele. Mesmo com a negativa dos guardas, o homem se exaltou e direcionou ofensas à GM Magali a chamando de "preta macaca".



Após as ofensas, a equipe imediatamente deu voz de prisão ao acusado. Enquanto era levado para a viatura, na altura da Avenida Graça Aranha, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos GMs e conduzido para a 5ª DP (Centro) onde o caso foi registrado como injúria racial e desobediência.



"Decidi ir até o fim porque casos assim não podem ficam impunes. Infelizmente este tipo de crime é mais comum do que pensamos. Nossa postura tem que ser firme para que casos assim não se tornem recorrentes ", afirmou GM Leila Magali, de 34 anos, e que está perto de completar nove anos na Guarda Municipal.



Na delegacia, o acusado pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade.