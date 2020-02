Morre adolescente que foi baleado ao lado do pai e da irmã na Baixada

Rio - Morreu na tarde deste domingo o adolescente que foi baleado na cabeça após o carro em que ele e a família estava ser alvo de criminosos, na madrugada deste sábado, em Imbariê, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A informação foi confirmada pela Secretaria estadual de Saúde.

Yruan Saluci de Jesus, de 15 anos, estava internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital estadual Adão Pereira Nunes, também em Duque de Caxias. O jovem chegou a passar por uma cirurgia no cérebro, mas não resistiu.

A irmã dele, Yasmin Neves, 17 anos, teve a tíbia fraturada por um disparo e o pai, Edmar Cleber De Jesus, de 59, levou um tiro no pé. Mesmo ferido, o pai conseguiu dirigir até o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, na mesma região.

O crime aconteceu por volta das 4h na Avenida Coronel Sisson. A família aguardava a chegada de um amigo para viajar durante o Carnaval para a Região dos Lagos.