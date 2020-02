Rio tem registro de chuva na segunda de Carnaval

Rio - A frente fria que chegou no Rio de Janeiro na sexta-feira continua a atuar na cidade durante o Carnaval. De acordo com informações do Sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira o tempo permanece instável devido às áreas de instabilidade. O céu ficará parcialmente nublado a nublado.

Ainda segundo o Alerta Rio, altos níveis da atmosfera podem causar chuva fraca, ocasionalmente moderada. No começo da tarde, houve registro de chuva na Tijuca, no Méier, em São Cristóvão, Copacabana e Santa Teresa.

Previsão para os próximos dias

Na terça-feira a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva moderada isoladas durante a tarde.

Na quarta-feira de cinzas, com a aproximação de uma frente fria, o tempo fica instável a partir do fim da tarde, com previsão de pancadas de chuva moderada isoladas, podendo vir acompanhadas de raios.

Já na quinta-feira a previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada a qualquer momento.