Corpo de jovem baleado na cabeça no sábado é liberado pelo IML

O corpo de Yruan Saluci chegou no Instituto Médico Legal na tarde de ontem. O velório será no Cemitério Nossa Senhora de Fátima às 11h. Ele morreu na tarde de ontem depois de ter sido baleado na cabeça na madrugada de sábado, em Duque de Caxias. Sua irmã, Yasmin Nunes sofreu uma fratura exposta na tíbia, segue internada com quadro estável no Hospital Adão Pereira Nunes e deve fazer cirurgia na sexta-feira para colocar uma placa de platina.