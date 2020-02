Ito Melodia e a esposa sofrem acidente na Ilha do Governador

Rio - Ito Melodia, intérprete da União da Ilha, e sua mulher, Maria do Carmo Coelho, sofreram um acidente de carro, na noite desta segunda-feira (24), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ito dirigia o veículo e bateu em um poste na Avenida Coronel Luís Oliveira Sampaio, próximo ao número 180, no Jardim Guanabara. Os militares foram acionados às 21h04 e socorreram o casal — o intérprete da escola insulana precisou ser retirado das ferragens.

Em nota, a União da Ilha confirmou o acidente e disse que ambos passam bem. Confira a íntegra:

"Nosso intérprete oficial Ito Melodia e sua esposa Maria do Carmo sofreram um acidente de carro na noite desta segunda-feira, na entrada da praia da Bica, na Ilha do Governador. O casal foi levado para o hospital Evandro Freire, onde estão sendo submetidos a uma bateria de exames, mas estão lúcidos e passam bem."