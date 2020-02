Irmão de bicheiro Maninho morre em ataque na Barra da Tijuca

21/10/2019 - RICARDO CASSIANO/AGÊNCIA O DIA - Shanna Harrouche Garcia, filha do bicheiro Waldomiro Paes Garcia, o Maninho, foi baleada, na terça-feira (08), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Shana deixa o Instituto Médico Legal, localizado no Centro do Rio de Janeiro, após fazer exame de corpo de delito, nesta segunda-feira, (21). Foto: Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Ricardo Cassiano/Agência O Dia