Procon Carioca faz fiscalizações e notifica camarote na Sapucaí

Rio - O Procon Carioca fez 21 fiscalizações e notificou o camarote Global, na Sapucaí, nesta segunda. Desde sexta, foram 131 fiscalizações e seis estabelecimentos notificados pelo órgão. Os fiscais notificaram o Camarote Global pela falta do alvará de funcionamento e do certificado de dedetização.



Já tinham sido notificados o D'Samba do setor 11 pela falta do alvará de funcionamento e do certificado do Corpo de Bombeiros; duas lojas do Bobs, sendo uma pela falta do alvará e outra pela falta do preço unitário do guaracamp, o que caracteriza venda casada; uma Popcorn, por não apresentar alvará e certificado do Corpo de Bombeiro; e o Botequim do Samba pela ausência do licenciamento sanitário e do certificado de dedetização. Eles têm até dez dias para apresentar a defesa ao Procon Carioca e poderão ser multados.



Segundo o presidente do Procon Carioca, Benedito Alves, a fiscalização continua no próximo sábado, no desfile das campeãs. "Até agora, no que se refere às cozinhas temos observado mais cuidado das empresas com a higiene. Algumas estão falhando é na falta de documentação importante para o funcionamento dos trabalhos, como alvará e certificados dos Bombeiros e dedetização", disse Benedito Alves.