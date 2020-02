Rio - Um homem identificado como João da Silva, de 44 anos, morreu afogado na tarde do último sábado (24) no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. De acordo com testemunhas, a vítima caiu de uma pedra enquanto pescava.

Ainda de acordo com as testemunhas, o homem estava com a esposa e amigos quando foi atingido por uma onda e acabou caindo no mar. O resgate foi acionado e chegou rápido, mas ele não resistiu e morreu no local.