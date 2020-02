Bebê morre em incêndio na Cidade de Deus

Rio - Uma bebê de seis meses morreu em um incêndio na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de domingo (23). De acordo com a família, uma vela poderia ter provocado o fogo.

A menina, Ana Carolina, estava com a mãe, Ana Lúcia Oliveira, quando o incêndio começou. Elas chegaram a ser socorridas para Unidade de Pronto-Atendimento (Upa) da região, mas a criança não resistiu.

Já Ana Lúcia está internada no Hospital do Andaraí, na Zona Norte do Rio, em estado grave. Ela teve 70% do corpo queimado.

De acordo com o pai da bebê, Eduardo Alves, houve demora na transferência das vítimas da Upa para o hospital. "Acredito que a mãe estava protegendo muito ela. Ela queimou bem menos que a mãe. Mas veio a falecer depois de inalar muita fumaça. Demorou muito tempo a transferência lá na Upa, já que eles não tem equipamento para socorrer direito", disse ele em entrevista ao RJTV.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as vítimas tiveram que ser estabilizadas antes da transferência e que "todos os cuidados possíveis foram tomados".

A 32ª DP (Taquara) instaurou um inquérito para apurar as causas do incêndio.