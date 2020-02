Rio - Um cantor sertanejo, identificado como Glaucio Lopes, de 30 anos, morreu, na tarde desta segunda-feira após cair do mar em Paraty, na Costa Verde da cidade. De acordo com as primeiras informações, ele estava com um amigo, que está desaparecido.

Testemunhas disseram que os dois estavam em uma pedra quando foram arrastados por uma onda forte. O Corpo de Bombeiros está fazendo buscas no local.

O corpo de Glaucio foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis. Ainda não há informações sobre o local e enterro do cantor.