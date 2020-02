Quatro homens foram presos na madrugada desta terça-feira, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo informações da PM, três homens armados estavam abordando outros dois homens quando agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) faziam o policiamento na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul. Os três homens e o motorista do carro foram presos e as vítimas conseguiram fugir.

Também foram apreendidos com eles, 1 fuzil, duas pistolas e três revólveres, além de carregadores e munições. O carro usado pelos criminosos era roubado e foi recuperado. A ocorrência ainda está em andamento na 32ª DP (Taquara).