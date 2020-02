Cervejaria vai transformar lixo do Carnaval de rua em lixeiras para a cidade

Rio - Fevereiro é mês de festa, bebida gelada e Carnaval. Mas essa época do ano perde sua beleza com o lixo deixado nas ruas depois que os blocos passam. Pensando nisso, a Ambev – uma das maiores patrocinadoras do Carnaval de rua – se uniu à Boomerang e à Dream Factory em uma parceira para recolher o lixo dos blocos do Rio. Durante os dias oficiais de festa, além do período pós folia, a companhia vai ajudar os foliões cariocas a terem um Carnaval mais limpo. Além do Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Recife também terão ações no Carnaval de rua. Ao todo, 26 milhões de foliões das cinco cidades vão ser impactados.



Com o lixo coletado nos maiores blocos de rua dessas cidades em parceria com cooperativas de catadores, a Ambev irá reciclar todo os resíduos coletados e com parte deles irá produzir lixeiras para serem instaladas nessas cidades, deixando um legado positivo e sustentável para os cidadãos após a folia.



"Queremos ter um Carnaval cada vez mais sustentável e também ajudar na conscientização dos foliões. Por isso, decidimos nos unir a parceiros para fazer uma ação inédita de limpeza que vai recolher todo o tipo de material reciclável: vidro, plástico, papelão, latas, mesmo que sejam de marcas concorrentes", conta Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Cervejaria Ambev.

"A gente sabe que uma única ação não traz todas as soluções de que precisamos. Também temos consciência de que não vamos vencer esse desafio sozinhos; daí a iniciativa de convidar a ANCAT, a MAP, a Boomerang e outros parceiros para se juntarem conosco nessa tarefa, que é de todos nós – empresas, associações, foliões, sociedade e governo", acrescenta.



Para a ação no Rio, serão mobilizados 121 catadores e catadoras de material reciclável, que irão recolher o lixo de seus maiores blocos. Eles receberão uma renda fixa por dia de trabalho, além de remuneração extra pela quantidade e tipo de materiais recolhidos. "Junto com a Boomerang e a Dream Factory, estamos pensando em uma estrutura para facilitar o trabalho do catador e garantir que o lixo seja recolhido. Por isso, além da remuneração fixa, vamos garantir a compra de todos os materiais a um preço superior ao padrão de venda, já que estaremos mais próximos dos catadores, reduzindo o número de intermediários", conclui Figueiredo.



Todos os parceiros na coleta receberão EPIs (Equipamento de Proteção Individual), sacos apropriados para coleta e contarão com pontos de apoio com hidratação e banheiros. Todo o lixo reciclável recolhido será encaminhado para uma das 45 centrais de coleta espalhadas estrategicamente pelas cidades. Nas centrais, os materiais serão recebidos, separados e destinados para a reciclagem.



Rumo ao fim da poluição plástica



A ação deste Carnaval vem logo depois de a Ambev anunciar que vai acabar com a poluição plástica de suas embalagens até 2025. Para atingir essa meta, a companhia vai tomar uma série de medidas e criar inovações em parceria com outras empresas e universidades e, neste Carnaval, dá mais um passo rumo a esse objetivo.



"Nós queremos deixar um legado sustentável para a sociedade e entendemos que cada um de nós tem um papel fundamental para isso. É importante que todos os foliões lembrem que cada ação importa e que juntos podemos construir um mundo melhor", comenta Figueiredo.