Comlurb recolheu 200 toneladas de lixo do Sambódromo de sexta até esta terça

Rio - A Comlurb removeu 35,1 toneladas de resíduos no Sambódromo, durante a noite de segunda-feira e a madrugada de terça, sendo 32,5 toneladas de lixo orgânico e 2,6 toneladas de materiais potencialmente recicláveis. As equipes estão trabalhando para deixar tudo limpo e preparado para receber o público para o desfile das escolas mirins esta noite. Desde sexta-feira, já foram tiradas 156 toneladas de resíduos do Sambódromo, sendo 146 de lixo orgânico e 10 de recicláveis. Já na parte externa e entorno foram recolhidas 44 toneladas desde sábado, totalizando 200 toneladas.

Até às 17h, os blocos de hoje somavam 14,8 toneladas, com destaque para o Fervo da Lud (5,5 toneladas), Vagalume O Verde (3,1) e Bloco das Carmelitas (3,6 toneladas). Desde sexta-feira, foram tiradas 74,7 toneladas de lixo dos blocos pela cidade, sem contar com os de hoje. Nas ruas do entorno da Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, foram retiradas 9,7 toneladas de resíduos nesta segunda-feira, totalizando 32,6 desde sábado. Já na pista de desfiles dos grupos de acesso foram 9,7 toneladas durante as escolas de segunda-feira, totalizando 21 toneladas entre sábado e segunda.A Comlurb está realizando ainda a limpeza de bailes populares em diversos bairros da cidade. Na Cacuia e no Cocotá, ambos na Ilha do Governador, foram removidos, respectivamente, 3,6 toneladas e 500 quilos de resíduos na noite de segunda-feira. No Largo do Bicão, na Vila da Penha, 1,2 tonelada, e na Rua Dias da Cruz, no Méier, 1,7 tonelada. No desfile da República do Chile foram outros 470 quilos.As equipes do Lixo Zero voltaram às ruas nesta segunda-feira, durante o Bloco Sargento Pimenta, e emitiram 103 multas, todas por flagrante de foliões urinando em vias públicas, no valor de R$ 607,54 cada. A Companhia já registrou 823 infrações, sendo 764 por urinar em local impróprio e 59 por descarte irregular de pequenos resíduos (R$ 221,75 cada), desde o pré-carnaval.