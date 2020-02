Recorde! Rio registra sensação térmica de 55,4 graus nesta terça-feira

Rio - A sensação térmica no Rio de Janeiro bateu mais um recorde. De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta terça-feira o município chegou a 55,4 graus às 12h15 em Santa Cruz, na Zona Oeste. Essa é a maior sensação registrada na cidade desde 2014, quando houve a medição de 55 graus na estação de Guaratiba.

Outro momento em que cariocas e turistas sofreram com o recorde de calor neste ano foi em 11 de janeiro, quando foi registrada sensação de 54,8 graus em Santa Cruz.



A sensação térmica leva em conta temperatura, umidade do ar, velocidade do vento, entre outros fatores. A título de comparação, a média do deserto no Saara é de 50 graus.

Previsão de chuva

Ainda de acordo com o Alerta Rio, há previsão de chuva para as próximas horas na região de Santa Cruz e Sepetiba, podendo ocasionar chuva fraca a moderada.

Já com relação a previsão da semana, a estimativa é que a chuva continue até sábado (29).