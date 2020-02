Cachorro é resgatado de cima de ar-condicionado de prédio de Copacabana

Rio - Guardas municipais resgataram, nesta terça-feira, um cachorro que estava em cima de um ar-condicionado no sétimo andar do Edifício Ricamar, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O prédio fica na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Fernando Mendes.

De acordo com a Guarda Municipal, agentes do Grupamento Tático Móvel (GTM) estavam fazendo um patrulhamento próximo do edifício, por volta das 16h20, quando forma acionados por pedestres. O animal saiu da janela do imóvel e ficou sentado de forma perigosa em cima do ar-condicionado da residência.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas como havia risco de o animal cair, os agentes entraram em contato com o síndico do prédio para tentar entrar no apartamento, já que o morador não estava em casa. Um chaveiro foi chamado para que o imóvel fosse aberto.

Galeria de Fotos Cãozinho ficou sob os cuidados do porteiro após o resgate Divulgação / Guarda Municipal Um chaveiro foi chamado para abrir o apartamento, já que o dono não estava em casa Divulgação / Guarda Municipal Cachorro foi para fora do apartamento, que fica no 7º andar do edifício Divulgação / Guarda Municipal

Enquanto o profissional não chegava, os guardas tentaram chamar a atenção do cachorro para que ele voltasse ao apartamento. O animal atendeu ao pedido antes que o chaveiro conseguisse abrir a porta.

Ainda segundo a Guarda Municipal, dentro da residência, os agente fecharam a janela. O animal ficou sob cuidados do porteiro. O dono ainda não havia sido localizado até a publicação da reportagem.